I dati sono il nuovo petrolio

(Di martedì 23 maggio 2023) Multa record da 1,2 miliardi a Meta (in precedenza l’azienda di Facebook) per il trasferimento deidall’Ue agli Usa. La presidente dell’Edpb (Comitato europeo per la Protezione dei) ha sottolineato che la violazione compiuta da Meta è molto grave perché riguarda trasferimenti dipersonali “sistematici, continuativi e ripetitivi”. Questa notizia è molto rilevante in un contesto neoliberalista in cui ivengono considerati come il. Troviamo infatti analogie tra i metodi di estrazione dei combustibili fossili nelle miniere e deipersonali. Attualmente questialla base della costruzione e del mantenimento dei sistemi di intelligenza artificiale: La storia dell’AI (Artificial Intelligence) è ...