I buoni consigli sulla riforma fiscale dei politici che finora hanno dato il cattivo esempio

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 maggio 2023) Che grande paese è l’Italia! Come non essere affascinati dalla leggerezza degli italiani! Come non essere conquistati dalla loro disinvoltura! Come non essere travolti dalla facilità con cui questo nostro paese si mette alle spalle il passato – anche quello più scomodo e ostico – e riprende ogni giorno il proprio cammino come se nulla fosse! É comprensibile lo stupore se non proprio lo sbalordimento che a volte leggiamo negli occhi dei nostri amici stranieri nel momento in cui ci osservano. Gli esempi abbondano. È di qualche giorno fa un importante appello di un noto centro studi che denuncia la crisi gravissima in cui versa il sistemaitaliano. Una crisi che ne minerebbe il corretto funzionamento e la stessa legittimazione. Seguono le firme di noti accademici o esperti in materia. Fra essi spiccano: (i) il ministro delle Finanze degli ...