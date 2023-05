I 99 Posse aggiungono una data irpina al loro tour estivo

Leggi su anteprima24

Sarà lo storico gruppo napoletano 99ad animare la festa patronale a Taurasi in occasione dei festeggiamenti patronali che, tra l'altro, ricorrono anche alla vigilia di San'Antonio, il 13 giugno. A Taurasi si festeggia San Marciano il 14 giugno e per questo nella sera del 13 giugno è stato programmato il concerto dei 99a partire dalle 21:30. Ad occuparsi dell'organizzazione dei festeggiamenti sia religosi che civili la Parrocchia San Marciano Taurasi che è riuscitaa far aggiungere laneldella band trainata da "Zulù", ampliando il già ricco calendario di appuntamenti previsti nei principali festival della penisola. Considerati come la voce delle realtà più popolari, il forte impegno sociale e l'attitudine provocatoria hanno fatto dei 99 ...