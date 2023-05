I 100 anni di Kissinger | lo storico Alegi | “Ha sempre seguito il modello del Congresso di Vienna”

(Di martedì 23 maggio 2023) Per il docente dell'Università Luiss anche per l'Ucraina all'inizio ha"l'impostazione dell'equilibrio delle potenze e delle sfere di influenza", ma poi ha avuto un'evoluzione basata sulla lettura della situazione. Nel 1954 Henrydiscute la tesi di dottorato ad Harvard suldie “l’equilibrio delle potenze, la ricerca dell’ordine, che è poi la cifra di gran parte del suo lavoro, quelgli rimane in mente”. Così Gregory, docente di Storia e Politica degli Stati Uniti all’Università Luiss di Roma, spiega all’Adnkronos come l’intero, lunghissimo arco della carriera del “grande saggio, grande vecchio, memoria storica della politica estera americana”, che il prossimo sabato compie 100, possa essere interpretato alla ...

Il programma, che va in onda dal 23 marzo 1987 in circaPaesi, è la più seguita in tutto il ... La passione per la musica nasce infatti alla fine degliSettanta , quando Moss ha fondato il ...Dal 1° settembre 2023, per i componenti non disabili tra 18 - 59non ci sarà più il Reddito, ma un assegno legato a formazione o partecipazione a progetti.'All'inizio della pandemia - ha ricordato il direttore Ghebreyesus - fuori dalla Cina c'erano circacasi e non vi erano morti dichiarati. In treda qual momento il mondo si è capovolto: ...

100 anni di Museo storico: le iniziative Ufficio Stampa

La procura di vicenda ha fatto luce sul ricatto ai danni di Mario Balotelli: condannato l’avvocato che aveva tentato di estorcergli 100 mila euro ...Venite con noi alla scoperta della storia straordinaria della nuova enduro media di Honda. Ripercorriamo tutti i modelli dalla nascita a oggi ...