Hugo Nys | un monegasco al numero 1

Si chiama, è nato a Evian - Les - Bains (Francia, sponda transalpina del lago Lemano), ha 32 anni e per tante stagioni si è accontentato " suo malgrado " di un ruolo da comprimario. Visto ...Al termine della premiazione della finale del doppio maschile, non c'è stato neanche il tempo di festeggiare il monegascoe il polacco Jan Zielinski. La coppia aveva battuto gli olandesi ...Haase 7 - 5 6 - 1 Un trionfo senza discussione e più che mai meritato:e Jan Zielinski si prendono il titolo agli Internazionali BNL d'Italia senza perdere neanche un set nel corso delle due ...

Due chilometri quadrati di superficie, 38 mila abitanti (con un Pil pro capite tra i più alti del pianeta secondo le più recenti stime ...