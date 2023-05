Hostess in cella in Arabia Saudita | ' Non ho consumato né droga né alcol'

(Di martedì 23 maggio 2023) Una luce di speranza si affaccia nell'oscura vicenda di Ilaria De Rosa, la giovaneche è stata rinchiusa da settimane in un carcere situato nelle vicinanze di Gedda, in. La ...

Una luce di speranza si affaccia nell'oscura vicenda di Ilaria De Rosa, la giovaneche è stata rinchiusa da settimane in un carcere situato nelle vicinanze di Gedda, in Arabia ...nella sua...di Treviso arrestata in Arabia: l'accusa di 'traffico di droga' (ma non ha precedenti). È giallo Ieri la visita del console Il primo a vederla inè stato il console generale Leonardo ...È in un carcere saudita da quasi venti giorni. Ieri ,trevigiana di 23 anni, arrestata all'inizio di maggio, ha incontrato il console italiano Simone Petroni . La giovane è in buone condizioni ed è stato firmato il mandato per avere avvocati ...

Hostess in cella in Arabia, la visita del console Agenzia ANSA

Ilaria De Rosa resta in carcere a Jeddah, in Arabia Saudita. La hostess italiana «sta bene», ma il suo caso è ancora aperto. La polizia l'ha arrestata il 4 maggio ...Il console generale d’Italia a Gedda ha visitato in carcere la giovane hostess, che è apparsa scossa ma in buone condizioni fisiche e psicologiche, ed è stato firmato il mandato per avere avvocati ...