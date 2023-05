Ho sofferto solo io | per Romina | il drammatico sfogo di Al Bano su Ylenia

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Duro e commoventequello di Al. Il cantante di Cellino San Marco è tornato a parlare della scomparsa della figliaCarrisi. Questa volta, però, aggiungendo qualche dettaglio. In particolare sull'ex mogliePower. Lei è convinta che la figlia sia ancora viva. "Hoio, perè viva", ha ammesso sulle colonne di Gente. Sparita a New Orleans nel 1994 quando era poco più che ventenne, dinon si è mai più saputo nulla. Eppure a riguardo l'artista ha le idee chiare. "Non vi è alcun mistero e tutto è stato chiarito. A New Orleansconobbe un sedicente genio del jazz e s'innamorò artisticamente di lui. Era in realtà un'anima nera che la imbotti di droga e la convinse che poteva ...