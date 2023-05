Highlights e gol Valladolid-Barcellona 3-1 | Liga 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Ilcon glie i gol di3-1, match valevole per la 36esima giornata di. Serata da dimenticare per i catalani, che subiscono ben tre gol (ne avevano subiti appena 15 nei 35 match precedenti) e crollano sul campo del. A rendere meno amara la serata è la rete di Robert Lewandowski, che sale a quota 23 e ipoteca il titolo di capocannoniere. Iltorna invece al successo dopo ben cinque sconfitte di fila e fa un passo avanti significativo in chiave salvezza. SportFace.