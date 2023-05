Henry Kissinger | un secolo da protagonista Il ritratto di D’Anna

(Di martedì 23 maggio 2023) Cento anni da stratega,dei più delicati equilibri internazionali della politica americana, Consigliere per la sicurezza nazionale e Segretario di Stato fra il 1969 ed il 1977 durante le presidenze Nixon e Ford, vincitore del Premio Nobel per la Pace del 1973,ha dimostrato durante tutta la sua storica e tutt’ora in corso partecipazione all’elaborazione della politica estera degli Stati Uniti che il potere – come sosteneva Martin Luther King – “é la capacità di raggiungere degli scopi e di effettuare dei cambiamenti”. Eppure, nonostante i molti successi diplomatici e le altrettanto numerose ombre che hanno disseminato la sua esperienza, il golpe cileno, la precipitosa fuga da Saigon, l’incontro teso e a tratti minaccioso col leader italiano Aldo Moro, negli ambienti di Washington era ricorrente la battuta ...

Il 27 maggio, nato Heinz Alfreda Fürth in Germania, raggiunge il traguardo dei 100 anni, magari un po' acciaccato fisicamente ma dalla mente sempre vigile e di straordinaria capacità di ...Di fatto, prestigiosi uffici studi (basti dire che la Rockefeller ha selezionato e promosso personalità come) al servizio del padronato, ma in regime di paradiso fiscale. Quando ...In questi giorni interessante una ulteriore analisi da parte diche in una lunghissima intervista all'Economist ha fornito parecchi spunti. A suo parere l'Ucraina è stata armata al ...

A questo punto è interessante ricordare una voce fuori dal coro, quella di Henry Kissinger, ormai quasi centenario ...Lo ha detto con estrema chiarezza: "USA e Cina hanno meno di 10 anni alla Terza Guerra Mondiale": la profezia di Henry Kissinger arriva come una bomba e l'ex Segretario di Stato spiega cosa devono ...