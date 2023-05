Henry Kissinger compie 100 anni | Russia-Ucraina | pace entro l’anno grazie alla diplomazia cinese

(Di martedì 23 maggio 2023)100, il Grande Vecchio della politica estera americana che per oltre mezzo secolo, prima sul proscenio dell’amministrazione e poi dietro le quinte, ha lavorato fino all’ultimo, ha orientato tra luci ed ombre, tra premi Nobel contestati ed accuse di aver appoggiato, con l’esercizio spregiudicato della sua realpolitik, dittatori e guerre in tutto il mondo. Sulla soglia del traguardo centenario,, che ancora lavora 15 ore al giorno del suo studio, ha recentemente rivendicato di conservare un ruolo a livello globale in un’intervista con Cbsnews. Dopo aver spiegato che “ci sono buone probabilità” che Xi Jinping e Vladimir Putin prendano una sua chiamata,domanda se sarebbe pronto, dietro la richiesta di un presidente, “a volare a Mosca per parlare ...

Il 27 maggio, nato Heinz Alfreda Fürth in Germania, raggiunge il traguardo dei 100 anni, magari un po' acciaccato fisicamente ma dalla mente sempre vigile e di straordinaria capacità di ...Di fatto, prestigiosi uffici studi (basti dire che la Rockefeller ha selezionato e promosso personalità come) al servizio del padronato, ma in regime di paradiso fiscale. Quando ...In questi giorni interessante una ulteriore analisi da parte diche in una lunghissima intervista all'Economist ha fornito parecchi spunti. A suo parere l'Ucraina è stata armata al ...

Henry Kissinger compie 100 anni: Russia-Ucraina, pace entro l ... Il Denaro

Cento anni da stratega, protagonista dei più delicati equilibri internazionali della politica americana, Consigliere per la sicurezza nazionale e Segretario di Stato fra il 1969 ed il 1977 durante le ...Lo ha detto con estrema chiarezza: “USA e Cina hanno meno di 10 anni alla Terza Guerra Mondiale”: la profezia di Henry Kissinger arriva come una bomba e l’ex Segretario di Stato spiega cosa devono ...