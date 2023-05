Helmut Newton | la mostra a Palazzo Reale a Milano

Un esordio decisamente elettrizzante e inebriante con una mostra fotografica in bianco e nero 'Il mio corpo libero', in stile, patrocinata dal Comune di Perugia. L'evento è stato ...La mostra è curata da Matthias Harder (direttore dellaFoundation ) e da Denis Curti (direttore artistico de Le Stanze della Fotografia ) e ripercorre attraverso 250 fotografie inedite, ...The new exhibition Alice Springs. Retrospective opens at theFoundation in Berlin on 2 June 2023. In celebration of the 100th birthday of Juneaka Alice Springs, over 200 photographs will be displayed throughout the entire exhibition space ...

E’ fuori dal cinema che diventa una leggenda: Andy Wahrol ne ha fatto un'icona pop con i suoi scatti, Helmut Newton divulga le foto del giovane «arcangelo».Prosegue fino al 25 giugno a Milano la retrospettiva pensata per il centenario della nascita del fotografo Helmut Newton ...