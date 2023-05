Handanovic | ultimo tango a Roma | caccia al quinto trofeo – TS

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 maggio 2023) Samirgiocherà da titolare domani in Fiorentina-Inter. Lo sloveno, ricorda TuttoSport, punta alla conquista del suotitolo con i nerazzurriAL– TuttoSport ribadisce come Samirdomani sarà titolare nella finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter. Lo sloveno, con il gettone di domani, arriverà a quota 454 presenze dal suo arrivo a Milano, a una sola lunghezza da Ivan Ramiro Cordoba, e dal decimo posto in classifica di tutti i tempi di presenze dei nerazzurri. Il classe '84 vivrà quindi una sorta diin nerazzurro, cercando di portare a casa il suotitolo in nerazzurro. Fonte: TuttoSport – Brunella Ciullini, Simone Togna