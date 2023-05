Handanovic | «Inter | qua per vincere! Domani sfruttare una cosa»

(Di martedì 23 maggio 2023)guiderà l’da capitano – ossia titolare –nella finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. SuTV, il portiere sloveno presenta la partita. COPPA DA ALZARE – Samirparla di quello che servirà in Fiorentina-, finale di Coppa Italiaalle 21: «La differenza la fanno sempre i gol, quelli bisogna arrivare a farli per vincere il trofeo. Noi siamo arrivati qua per vincere il trofeo, questo è quello che vogliamo fare. Penso che in ogni vittoria e costruzione di vittoria l’equilibrio sia fondamentale tra attacco e difesa. Bisogna essere ben predisposti quando si attacca e propositivi quando si difende. Penso che noi e la Fiorentina ci conosciamo, noi dobbiamo essere bravi a...

Commenta per primo Parola da capitano. Il portiere sloveno dell', Samir(39 anni il prossimo 14 luglio) ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Fiorentina a Roma: 'Questa partita la aspetto come le altre, ...Le parole di Samir, portiere dell', alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l'Samir, portiere dell', ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Quando perdi, cresci. Le sconfitte riportano alla realtà e tolgono superficialità. Poi le vittorie ne hanno ...(3 - 5 - 2) -; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Brozovic, Gagliardini, Gosens; Lukaku, Correa. All.: Inzaghi. .c - entry > p" data - relocate data - relocate - - rule -...

Inter, Handanovic: "Futuro Non so, ora competiamo per ciò che meritiamo" Fantacalcio ®

L’interista Turrini gufa contro la Fiorentina in vista della finale di Coppa con l’Inter. Il Manchester City non può tenere a riposo Haaland, De Bruyne, Grealish e… Leggi ...Parola da capitano. Il portiere sloveno dell'Inter, Samir Handanovic (39 anni il prossimo 14 luglio) ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Italia con la Fiorentina a Ro ...