Hamilton - Ferrari | Wolff smentisce | ' Rumours che ritornano'

(Di martedì 23 maggio 2023) Idiffusi dal Daily Mail, di unapronta ad avanzare un'offerta a Lewisper strapparlo a Mercedes , in una fase di trattative per il rinnovo di contratto, non scompongono Toto ...

L'ultima volta che lo scenariosi affacciò come un tema di mercato correva il 2019 e l'indiscrezione portò a una sequenza di rinnovi e prolungamenti incrociati di contratti: ...E a far buon peso ha indicato due possibili strategie: oallaassieme a Charles Leclerc, con Carlos Sainz spedito altrove, o un scambio di piloti con Leclerc che passa al fianco di ...Ieri la notizia clamorosa di un mega contratto da 46 milioni di euro per portare Lewisinl'anno prossimo. Notizia battuta dal Daily Mail . Poche ore dopo, però, è arrivata la secca smentita da parte del direttore esecutivo della Mercedes , Toto Wolff . Una smentita che ...

Clamoroso dall'Inghilterra: "Maxi contratto Ferrari per ingaggiare Hamilton" La Gazzetta dello Sport

Il gran capo dell'attività Mercedes in F1 è convinto della permanenza di Hamilton. Le discussioni sull'ingaggio sono l'aspetto "spiacevole" tra due "fratelli di sangue" ...L’indiscrezione arrivata dall’Inghilterra ha alimentato i dubbi sul suo futuro. Come riportato dal Daily Mail, la Ferrari starebbe pensando a Lewis Hamilton per tornare al successo. Con sette titoli ...