... che nella sua prima stagione Oltremanica ha sfondato il muro delle 50 reti (36 centri in Premier), John Stones, che ha la funzione di mediano in fase di possesso palla,(in), De ...... Ilkaye Bernardo Silva, probabilmente saluteranno alla fine di questa stagione : il tedesco non dà cenni di voler rinnovare il contratto prossimo allaed è corteggiato dal ...Senza dubbio, Ilkayè uno dei migliori centrocampisti dell'attuale panorama europeo. Che sia campionato o ... Il contratto del tedesco, però, andrà inal termine della stagione e il ...

Gundogan in scadenza: un indizio sul futuro | Mercato ... Calciomercato.com

Il centrocampista vive uno splendido finale di stagione, ma pensa anche al futuro... bivio nuova avventura in Spagna o permanenza ...Il Bayern Monaco ha detto no a Ilkay Gundogan: secondo Bild il centrocampista tedesco, in scadenza con il Manchester CIty, è stato offerto ai bavaresi che, tuttavia, hanno rifiutato la possibilità di ...