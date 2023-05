La regione russa diè stata ieri teatro dell'incursione rivendicata dai cosiddetti `partigiani russi´ di Freedom of Russia, che Mosca ha attribuito a `sabotatori´ ucraini. A seguito di ...... ha affermato di aver attraversato il confine e di aver invaso l'insediamento di Kozinka, mentre inviava unità nella città di Grayvoron nella regione russa di. Il filmato del raid, ......gli eventi nella regione diin Russia e studia la situazione, ma non c'entra niente. Come sapete, i carri armati vengono venduti in qualsiasi negozio militare russo e i gruppi di...

Guerriglia a Belgorod: Cremlino preoccupato accusa l’Ucraina Globalist.it

