Guè Pequeno in Stylist | il nuovo singolo degli Slings che anticipa l’estate

Leggi su optimagazine

(Di martedì 23 maggio 2023) Un fiume in piena: questa è la settimana in cui ritroviamo Guèin, ilin prossima uscita. Dall’anteprima pubblicata nelle storie Instagram da Cosimo Fini – questo il nome di battesimo del rapper – e dal duo bresciano possiamo intuire che sarà una hit perfetta per i club, cosa che succede sempre quando si parla. Il punto di forza è il giro di basso, un riff che parzialmente ricorda la bassline di Under Pressure dei Queen e per questo già meritevole di menzione. Diciamo “fiume in piena” perché solamente pochi giorni fa è stato annunciato il duetto tra Guèe Ghali in Puta, il primodi Sixpm con il quale Cosimo Fini ha suggellato la pace ritrovata ...