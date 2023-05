Guardiola esalta De Zerbi | 'Tra i più influenti degli ultimi 20 anni Il suo Brighton è unico | come un ristorante stellato'

Le prime pagine di oggi, venerdì 12 maggio 2023, dei principali quotidiani sportivi esteri Mirror e ASIl Mirror, in Inghilterra,la prestazione del Manchester City die di un super ...... la squadra dipassa grazie alla conclusione a giro di Rodri , che da 20 metri battezza l'incrocio. Gli azzurrini potrebbero raddoppiare nell'azione successiva, ma Gundoganda ...Io tra me e me dicevo 'Mi sta parlando'. Quindi mi sono calmato. Volevo dargli un bacio ". argentino di Santa Fe,il ragazzo col numero 18 e 'Kily' sulla maglia, bravo a muoversi ...

Guardiola esalta De Zerbi: "Tra gli allenatori più influenti degli ultimi ... SPORTFACE.IT

Il rivoluzionario tecnico del Manchester City ha sorpreso tutti con delle mosse inaspettate: ecco i segreti della vittoria ...Daniele Adani, ex difensore dell’Inter ora opinionista, parla della finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City Daniele Adani, ex difensore dell’Inter ora opinionista, parla della ...