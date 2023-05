"Mi congratulo con il Brighton per l'incredibile risultato di entrare in Europa League - ha detto- Fate attenzione a quello che sto per dire perché sono abbastanza convinto di avere ...... critica tifosi e colleghi: d'altronde ha compiuto una vera e propria impresa portando i Seagulls per la prima volta in Europa, un risultato che vale la benedizione di Pep. LEGGI QUI L'...Lo ha detto l'allenatore del Manchester City, Pep, in conferenza stampa alla vigilia del match col Brighton, esaltando l'allenatore italiano Roberto De Zerbi che ha centrato il pass per l'...

Guardiola esalta De Zerbi, il Brighton è un ristorante stellato Agenzia ANSA

Domani il Brighton riceve il Manchester City campione d'Inghilterra e Pep Guardiola in conferenza stampa ha tessuto le lodi della squadra allenata da Antonio De Zerbi, approdata per la prima volta nel ...Daniele Adani, ex difensore dell’Inter ora opinionista, parla della finale di Champions League tra i nerazzurri e il Manchester City Daniele Adani, ex difensore dell’Inter ora opinionista, parla della ...