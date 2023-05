Guardiola elogia De Zerbi | “Tra gli allenatori più influenti degli ultimi 20 anni”

(Di martedì 23 maggio 2023) Non è la prima volta che Pepsi complimenta con un’altra squadra prima di giocarci contro: lo ha fatto con l’Atalanta di Gasperini (“Giocarci contro è come andare dal dentista”), con il Napoli (“la squadra più forte d’Europa”) e adesso con il Brighton e con il suo tecnico Roberto De. L’allenatore ex Sassuolo, subentrato a settembre sulla panchina del Brighton, è sulla bocca di tutti dopo una stagione memorabile e per aver portato il club in Europa per la prima volta nella sua storia. “Fate attenzione a quello che dico, perché sono sicuro di avere ragione: Roberto Deè unopiù20”: così è intervenutoalla vigilia di City-Brighton, in programma ...

Non è la prima volta che Pep Guardiola si complimenta con un’altra squadra prima di giocarci contro: lo ha fatto con l’Atalanta di Gasperini (“Giocarci contro è come andare dal dentista”), con il Napo ...Il Brighton pochi giorni fa ha conquistato la sua prima qualificazione alle competizioni europee: per l’Europa League manca un solo punto ma nella peggiore delle ipotesi sarà comunque Conference. Un r ...