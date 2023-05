Guardiola elogia De Zerbi | parole al miele per l’allenatore italiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Domani sera Brighton e Manchester City, dopo aver raggiunto entrambi i loro obiettivi, si affronteranno nella penultima giornata di Premier PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nel weekend hanno raggiunto i loro obiettivi stagionali e ora si affronteranno a mente libera in un match che prevede un altissimo livello di spettacolo. Pepe Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Guardiola elogia De Zerbi: "Imparo dal suo Brighton, ha un gioco unico" Tuttosport

MANCHESTER (Inghilterra) - Roberto De Zerbi ha scritto la storia del Brighton con la leggendaria qualificazione alla prossima stagione europea, tra gli estimatori dell'ex allenatore del Sassuolo c'è P ...Un vero e proprio elogio arriva da Pep Guardiola, che si è appena laureato di nuovo campione d’Inghilterra con il Manchester City, per Roberto De Zerbi, che per la prima volta ha conquistato l’Europa ...