Guardia di finanza | accordo in Cdm su Andrea De Gennaro nuovo capo

... il via libera alla nomina di Andrea De Gennaro a comandante delladi. Torna l'allerta meteo Infine mentre si tiene la conta dei danni e si cerca di far defluire le acque, le ...Saranno ovviamente presenti anche gli uomini delle Forze dell'Ordine normalmente operativi sul territorio: Carabinieri,die Capitaneria di Porto. Nei locali dell'ex Centro per la ...Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per fronteggiare l'emergenza maltempo in Emilia Romagna e ha nominato Andrea De Gennaro comandante delladi. Ieri si è tenuto anche un incontro con il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e 18 tra associazioni degli imprenditori e sindacati di lavoratori della Regione ...

Chi è Andrea De Gennaro al vertice della Guardia di Finanza. Il Cdm formalizza la nomina Corriere Roma

L’inchiesta nasce ad Agrigento e si sposta soltanto dopo a Verona: ecco i dettagli e le intercettazioni. Poste Italiane subisce il sequestro di 5 mln di euro ...«Ammettere di essere gay, magari facendolo su un social network, come un graduato della Guardia di Finanza, non è pertinente allo status di Carabiniere». Sono le parole - riportate dal Fatto ...