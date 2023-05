Gruber punisce Bocchino e Padellaro | la sfuriata in diretta

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 maggio 2023) Lilli” come due scolaretti Italoe Antonio. Durante la puntata del talk “Otto e Mezzo” su La7, martedì 23 maggio, la conduttrice e gli ospiti si interrogavano sull'opportunità della nomina di Chiara Colosimo, esponente di Fratelli d'Italia, alla presidenza della commissione Antimafia. L'elezione è stata accompagnata dalle polemiche per la presunta (ma smentita) amicizia tra la fedelissima di Giorgia Meloni e l'ex terrorista nero Luigi Ciavardini, condannato per la strage di Bologna. L'opposizione è uscita dall'Aula e alcune associazioni hanno protestato per una scelta “piena di ambiguità e ombre”. Antonioha osservato che è inadatta perché “il personaggio ha zone d'ombra nei rapporti con Ciavardini e i terroristi neri spesso sono stati una manovalanza ...