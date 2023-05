...invidiato, perché era un fuoriclasse, uno che capiva le cose vent'anni prima degli altri e questo ai mediocri dà molto fastidio". A dirlo è stato il procuratore di Catanzaro Nicola...... elemento chiave del pool antimafia messo in piedi in Calabria dal procuratore Nicola, ... E in cui Annamaria Frustaci racconta di avere incontrato Giovanniper la prima volta in ...E per vivi intendiamo magistrati del calibro di Nicolae Nino Di Matteo , vittima di delegittimazioni continue da parte dello stesso gruppo di potere che delegittimò Giovannie Paolo ...

Gratteri, 'Falcone era invidiato perché era un fuoriclasse' Tiscali Notizie

"Si rinnova il dispiacere di vedere tante persone che usano Falcone per parlare a sproposito e quando Falcone era al ministero o a Palermo lo calunniavano e diffamavano. (ANSA) ...Il procuratore della Dda ospite della giornata della legalità in ricordo di Giovanni Falcone. Le terrazze del Liceo Telesio intitolate a Jole Santelli ...