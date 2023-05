Grassani | «I 10 punti parlano di un sistema Juventus che ricorreva ad alterazioni prive di logiche di mercato»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 23 maggio 2023) Nel corso della trasmissione radiofonica di Raffaele Auriemma, “Si Gonfia la rete” a Radio CRC, è intervenuto Mattia, avvocato del Napoli: «Il caso? La penalizzazione seppur ridotta da 15 a 10 è una punizione pesantissima per la. Sono 10ma è come se fossero 20. Fanno precipitare la squadra dal secondo al settimo/ottavo posto. Già questa sanzione non possiamo dire che non sia più che afflittiva. Il 15 giugno ha un deferimento molto articolato ed insidioso che riguarda due manovre stipendi, rapporti con agenti e partnership preferenziali con altri club. Dire che quest’altro filone possa portare ad uno o piùdi penalizzazione è ovvio. Il ragionamento che i giudici faranno sarà quello che se lasarà fuori dalla Champions League, gli ...