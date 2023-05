Grassani | “10 punti parlano di un sistema Juve Operazione Osimhen diversa”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 23 maggio 2023) Mattiaritiene che i 10di un, mentre dichiara che l’Mattia, avvocato della SSC Napoli, ha espresso la sua opinione a Radio CRC nel corso di Si gonfia la rete: “Sono tifoso del Bologna. Il casontus? La penalizzazione seppur ridotta da 15 a 10 è una punizione pesantissima per lantus. Sono 10ma è come se fossero 20. Fanno precipitare la squadra dal secondo al settimo/ottavo posto. Già questa sanzione non possiamo dire che non sia più che afflittiva. Il 15 giugno ha un deferimento molto articolato ed insidioso che riguarda due manovre stipendi, rapporti con agenti e partnership preferenziali con ...