Grande Fratello Vip | morta suicida una giovane fan degli Oriele | Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli devastati dal dolore

(Di martedì 23 maggio 2023) Una ragazza francese di nome Lindsay, che nel corso della settima edizione delVip aveva creato una fanpage dedicata aDal, si è tolta la vita dopo essere stata vittima di bullismo, la notizia ha sconvolto i due ex gieffini.

Un grave lutto sconvolge i fan del Grande Fratello Vip. Una ragazza francese di nome Lindsay, che nel corso della settima edizione del programma targato Mediaset aveva creato una fanpage incentrata sulla storia d'amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, si è tolta la vita dopo essere stata vittima di bullismo, la notizia ha sconvolto i due ex gieffini.

