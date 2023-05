Gli italiani hanno meno fiducia nei vaccini

Leggi su agi

(Di martedì 23 maggio 2023) AGI - Rispetto a un anno fa la percentuale di cittadini che ritiene iuno strumento sanitario sicuro ed efficace per contrastare le malattie infettive si è ridotta dal 92% al 76%, mentre la percentuale di cittadini non sicura dell'efficacia e della sicurezza deiè cresciuta di 11 punti percentuali, dal 6% al 17%. Anche il livello dinei confronti di tutti idopo l'esperienza della pandemia risulta aumentato solo per il 15% del campione, rispetto al 33% del 2022. Sono alcuni dei risultati del sondaggio condotto su un campione di 2.300 cittadini realizzato da The European House- Ambrosetti in collaborazione con SWG. Secondo Rossana Bubbico, consulente dell'Area Healthcare di The European House- Ambrosetti, "questo potrebbe voler significare che l'entusiasmo registrato nella precedente ...