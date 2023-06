Gli eventi dedicati ai videogame a Milano

Leggi su milano-notizie

(Di martedì 23 maggio 2023) Il mondo del gaming è in continuo sviluppo in tutto il mondo e in particolar modo nel nostro paese, che anno dopo anno conta un numero sempre più alto di videogiocatori. A favorire questa crescita sono state anche e soprattutto tutte le offerte e le novità che in questi anni hanno caratterizzato i vari scomparti del settore, tra le quali rientrano ad esempio una grande varietà di slot online e tanti altri giochi. Tornando al successo dei videogiochi, non a caso a, nota ai più come la città della moda, sono andati in scena e sono continuamente previsti diversi grandiais. Tra le manifestazioni più rinomate rientra senza ombra di dubbio la Milan Games Week, che, associato all’appuntamento Cartoomics, regala a tutti gli appassionati tre giorni completamenteal ...