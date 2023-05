Gli Anelli del Potere 2 | l' arrivo di nuovi villain renderà la serie più spaventosa

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 maggio 2023) La seconda stagione de Il signore degli: GlidelTV ambientata nel vasto mondo di Tolkien, avrà un cambio di tono radicale per via della presenza di Sauron e dei suoi alleati. Nonostante le critiche attorno alla prima stagione, Prime Video prosegue orgogliosa la lavorazione de Il signore degli: Glidel. Al momento lanon è stata intaccata dallo sciopero degli sceneggiatori ancora in atto e le riprese continueranno senza la presenza sul set degli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay, produttori esecutivi dello show. A fornire nuove indicazioni sul cambio di tono radicale della seconda stagione ci ha pensato la produttrice esecutiva Lindsey Weber, che anticipa una seconda stagione più ...