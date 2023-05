Gli agricoltori dell' Est Europa in strada a Bruxelles

"Il ministero dell'Agricoltura sostieneungheresi che protestano a Bruxelles per estendere il divieto alle importazioni di grano ucraino". Lo scrive in un tweet Zoltan Kovacs, ......il più in fretta possibileaiuti alle popolazioni e alle imprese". Nelle aree colpite secondo la Coldiretti sono a rischio nell'intera filiera almeno 50mila posti di lavoro trae ...Oltre tutto nessuno, comeallevatori, ha a cuore, concretamente, la tutela e il mantenimento dei nostri territori e delle nostre aree verdi: per cui siamo lieti di aver sbarrato ...

Gli agricoltori salvano intere frazioni "invertendo" per la prima volta l'acqua del fiume verso nord RavennaToday

Sono questi i principali interventi del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle ... ampliando una specifica fattispecie già prevista dalla Legge di Bilancio. "Mantenere gli ...L'Ungheria impedisce l’intesa europea su 500 milioni di nuovi aiuti militari all’esercito di Zelensky. Non passa neanche l'undicesimo pacchetto contro Mosca.