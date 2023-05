Giulia De Lellis e il dettaglio alla prima de ' La Sirenetta' | ma non è come sembra

(Di martedì 23 maggio 2023)Deè appena rientrata in Italia dsua esperienza a Cannes ed è tornata subito ai suoi ritmi di Milano , tra premiere e serate importanti. L' influencer romana riesce sempre a far ...

Attaccata sui social: 'Volgare e senza classe' Il dettaglio nell'outfit diDeDeieri sera si è presentata alla premiere del nuovo film Disney ' La Sirenetta ' con un ...Lo stile diDeè ancora più elegante: il pareo nero con la rosa in bella vista diventa l' abito da sera perfetto. Segue il trend anche Aurora Ramazzotti , che lo ha trasformato in un ...Sceglie un abito elegantissimo di Yves Saint Laurent e ha il capo coperto La 27enne attaccata sui social per il vestito: "Vuole imitare Georgina Rodriguez"Desi sente una diva sulla Croisette: sfila sul red carpet del festival di Cannes con un look iconico . Alla prima del film "May December" , dal regista Todd Haynes fa passerella davanti ...

Giulia De Lellis a Cannes col top trasparente: il nude look senza reggiseno vale oltre 10mila euro Stile e Trend Fanpage

Giulia De Lellis è appena rientrata in Italia dalla sua esperienza a Cannes ed è tornata subito ai suoi ritmi di Milano, tra premiere e serate ...Probabile novità in vista della nuova stagione di Uomini e Donne. A quanto pare ci sarà l'innesto di una nuova opinionista.