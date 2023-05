Giugliano | è morto Michele Palumbo | storico orologiaio di via Licante

Leggi su teleclubitalia

(Di martedì 23 maggio 2023)piange la scomparsa didella città il cui negozio è presente in via, a ridosso di piazza Annunziata. Una passione, quella per gli orologi e i suoi meccanismi, ereditata dal padre e portata avanti dal 1996. A darne la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.