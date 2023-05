Giuditta Saltarini | chi è la moglie di Renato Rascel | “È stato difficile | era sposato con un’altra”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 maggio 2023), storicadi, è curioso l’aneddoto sul loro incontro: “Ci siamo conosciuti in un istituto fisioterapico, lui stava facendo massaggi e io stavo trovando un’amica; ad un certo punto è uscito questo piccoletto tutto pimpante e la mia amica me lo presentò”., chi è ladi: “Non èun colpo di fulmine” “Lui mi guardò in un modo birichino – ha proseguito – ci siamo detti tre parole, saràil 63; ero vestita con un cappottone molto lungo, come si vestiva all’epoca, sotto avevo un vestito molto corto, avevo in testa un colbacco bianco, stivaletti bianchi, allora quando mi vide…”. Non è ...