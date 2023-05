Giudice Sportivo Serie A | ammende per Cremonese | Lecce | Torino e Juventus

(Di martedì 23 maggio 2023) IldellaA ha pubblicato tutti i provvedimenti ufficiali dopo la 36esima giornata di campionato IldellaA ha pubblicato tutti i provvedimenti ufficiali dopo la 36esima giornata di campionato. Ecco il comunicato. COMUNICATO – Ammenda di € 7.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala e un fumogeno sul terreno di giuoco che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara due volte per circa trenta secondi; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco un bengala e una bottiglietta in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc.per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, ...

Il penultimo turno di campionato conta 11 squalificati: Orsolini salta il Napoli. Empoli e Salernitana hanno avuto 2 giocatori fermati dal. Non c'è pace per l'Atalanta: distorsione alla caviglia per Zappacosta. Mourinho deve verificare Camara e Spinazzola. Di seguito tutti gli indisponibili squadra per squadra in Serie ..Ildella Serie A, dopo la trentaseiesima giornata, ha squalificato per un turno undici giocatori. Si tratta di Roberto Gagliardini dell'Inter, Riccardo Orsolini del Bologna, Ruan ...Sono 11 i calciatori squalificati , tutti per un turno, al termine della 36a giornata di Serie A . Salteranno dunque la penultima giornata del campionato. Ecco i nomi dei fermati dal: Roberto Gagliardini (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Netto Tressoldi (Sassuolo), Filippo Bandinelli (Empoli), Luca Caldirola (Monza), Flavius Daniliuc (Salernitana), Eijif Elmas ...

Giudice sportivo, settima sanzione per Theo Hernandez Milan News

Il Giudice sportivo ha comunicato gli squalificati dopo la 36^ giornata di Serie A e anche alcune multe alle società, tra queste anche la Juventus, per aver "introdotto nell'impianto sportivo e aver ...Giudice Sportivo / Torino punito con 3.000 euro di multa per i cori contro Commisso a inizio partita. Nessuno squalificato per lo Spezia I cori contro Rocco Commisso partita dalla Maratona nei primi ...