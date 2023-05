Giubileo | dalla Pisana oltre 15 milioni per la messa in sicurezza del Tevere

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 23 maggio 2023) Roma – La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la variazione di Bilancio necessaria per assegnare le risorse previste nell’ambito del “Programma dettagliato degli interventi essenziali e indifferibili per il2025”, ammontanti a complessivi 15e 600mila euro, per il Piano “e le vie d’acqua”. I fondi sono finalizzati alla manutenzione e alla sistemazione del fiume e delle relative opere idrauliche all’interno del centro urbano della città di Roma. “Si tratta di un intervento importante per contribuire allaindel nostro territorio. Sono opere fondamentali per la salvaguardia del fiume, non solo in questo momento di particolare attenzione relativa all’emergenza meteo che sta mettendo a dura prova il Paese, ma anche in ...