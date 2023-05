Giro d’Italia | tappa ad Almeida | Thomas torna in rosa

(Di martedì 23 maggio 2023) Il portoghese João(UAE Team Emirates) ha vinto la 16esimadeld'Italia, da Sabbio Chiese a Monte Bondone di 203 km.ha battuto in volata Gerainte la magliaRoglic conche conquista la magliacon 18 secondi di vantaggio proprio sul portoghese. Staccato Primož Rogli? che perde la magliaed è terzo in classifica generale a 29" dal leader. Ladi oggi è stata la prima delle grandi salite, una frazione di oltre 200 km con cinque Gpm.che ha cambiato la classifica generale, un vero e proprio tappone alpino, con oltre 4000 metri di dislivello distribuiti in ben cinque GPM, dei quali due di prima categoria, compreso quello che porta al ...

E' servito il prezioso aiuto di Sepp Kuss a Primoz Roglic per non andare a picco nel finale del Monte Bondone, la prima tappa in cui gli uomini di classifica si sono mossi: "Sto recuperando, mi sento ...... migliora il flusso'aria rispetto alle schede della precedente ... immaginiamo però che lo saranno neldi qualche ora. Il ...RTX 40 Articolo Asus ASUS ROG Strix Scar 17 disponibile in: ...Tappa dura oggi alsulle salite del Monte Bondone in Trentino. A tagliare il traguardo per primo è stato Joao Almeida che ha battuto in volata a due Geraint Thomas che però conquista la maglia rosa. L'...