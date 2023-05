Giro d' Italia | Almeida s' impone sul Monte Bondone Thomas di nuovo in rosa

Il portoghese Joao Almeida , 24 anni, alfiere della UAE Emirates ha vinto in una volata a due il tappone del Bondone, 16 esima tappa deld'. Vittoria limpida, finale splendido, gran pubblico a bordo strada sotto la pioggia. A 7 Km dall'arrivo Almeida ha allungato insieme Geraint Thomas volando al traguardo con buona gamba. ...In realtà già da tempo tirava aria di crisi tra l' ex Miss Mondoe lo chef e c'era chi ... 'Non ho capito dalle notizie che ci sono inse sei ancora fidanzata. Sei ancora fidanzata' , ma ...Temevo di perdere il lavoro' Intervento tempestivo Neldi pochi minuti sono intervenute anche due motovedette della Guardia Costiera ed i vigili del fuoco che hanno contribuito ad eliminare l'...

Giro d’Italia 2023, tappa Sabbio Chiese-Monte Bondone: vince Almeida, Thomas nuova maglia rosa Corriere della Sera

João Pedro Gonçalves Almeida dell'UAE Team Emirates ha vinto la 16° tappa, sul podio Thomas (nuova maglia rosa) e Roglic ...Poco male. L'importante è vincere, lui c'è riuscito, finalmente. João Almeida ha vinto la sedicesima tappa del Giro d'Italia 2023, la prima nella corsa rosa, in un giro di tre settimane. Farlo in cima ...