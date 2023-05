Giro d’Italia | accende un fumogeno e poi prende a schiaffi uno spettatore | denunciato 34enne

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 maggio 2023) Ha lanciato undurante il passaggio della carovana dele, non contento, poi ha tirato uno schiaffo a un altro: per questo, unè statodalla Questura di Bergamo per i reati di lesioni, accensioni pericolose in luogo pubblico e violazione delle normative sulle manifestazioni sportive. I fatti contestati durante la tappa Seregno-Bergamo di domenica 21 maggio, quando un bergamasco di 34 anni ha acceso unmentre attendeva il passaggio dei ciclisti. Intorno alle 17, gli atleti sono passati vicino al, che avrebbe avvicinato pericolosamente ilaccanto ai ciclisti: poi, lo avrebbe gettato in strada. Un altrolì presente ha ripreso il gesto ...