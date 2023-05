Giro d’Italia 2023 | Thomas | “Tappa tosta | sono felice di aver guadagnato tempo su Roglic”

Dopo il turno di riposo di lunedì 22 maggio, ilriparte con una delle frazioni più complicate. Oltre 200 chilometri con partenza da Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, con arrivo in salita sui 1600 metri del Monte Bondone, nella ...João Almeida vince la 16esima tappa del, dopo una volata in cui batte sul tempo Geraint Thomas, che conquista però la maglia rosa con 18 secondi di vantaggio sul portoghese. Staccato Primo Rogli che perde la maglia rosa ed è ...... Mourinho sbotta per il caso Juve - Ferrari - Hamilton, vero contatto o solo voci - Denver la prima finalista NBA, schiantati 4 - 0 i Lakers - AlHipro premia la combattività - Il ...

LIVE Giro d'Italia 2023 in DIRETTA: Joao Almeida vince sul Bondone, Thomas maglia rosa, Roglic e Caruso staccati OA Sport