Giro d’Italia 2023 | Remco Evenepoel | “Ricordate che non sono un robot Non ho paura di perdere”

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) Momento sicuramente difficile per. Mentre i corridori si stanno giocando ilin questi giorni, nell’ultima settimana, il belga è stato costretto a tornare a casa a causa del Covid-19. Ora il virus è terminato per il campione del mondo che andrà a caccia di nuovi obiettivi: oggi il corridore della Soudal-QuickStep ha espresso tutti i suoi pensieri in un post sui social. Le parole di: “È difficile decidere da dove iniziare. Ma iniziamo con le notizie positive. Dopo i controlli e gli screening medici di oggi, ho avuto il via libera per ricominciare ad allenarmi e pensare a nuovi obiettivi. Dovrei ringraziare in primo luogo mia moglie e i miei genitori per il sostegno che mi hanno dato negli ultimi giorni. Anche i miei familiari e i miei amici più cari mi hanno ...