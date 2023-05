Giro d’Italia 2023 | quando le prossime montagne? Coi | Giau | Tre Cime di Lavaredo e Monte Lussari | spettacolo fino a sabato!

(Di martedì 23 maggio 2023) Abbiamo dovuto attendere più di due settimane, ma alla fine alloè arrivato. Una Corsa Rosa che non decollava per l’attendismo degli uomini di classifica e che invece sulla salita delBondone ha mostrato imprevedibilità e battaglia fra i big. Unoche si riproporrà anche nei prossimi giorni, a partire da giovedì: la diciottesima sarà una tappa piuttosto ostica con il Passo della Crosetta (11,6 km al 7,1% di pendenza media) da affrontare dopo pochi chilometri e un finale decisamente intenso con Forcella Cibiana (9,6 km al 7,8%), Coi (5,8 km al 9,7%) e Val di Zoldo (2,7 km al 6,4%), salite racchiuse in poco più di 30 chilometri. Il piatto forte è previsto per venerdì, con la frazione che prevede l’arrivo alle Tredi...

