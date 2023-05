Giro d’Italia 2023 | pagelle di oggi | Joao Almeida è diverso | Caruso ridimensionato | Zana merita di più

(Di martedì 23 maggio 2023)DIMartedì 23 maggio, 10: una vera e propria metamorfosi quella del lusitano. Ha perso qualcosa a cronometro: pur restando un grande interprete della specialità, nella prova contro il tempo di Cesena ha pagato dazio nei confronti di Thomas ed anche Geoghegan Hart. In salita però è un altro rispetto alle ultime edizioni. Prima la sua pedalata era pesante, badava solo a difendersi, salvandosi sovente con grande grinta. Adesso invece il portoghese è diventato più magro e slanciato, la sua pedalata è agile, si alza sui pedali e sviluppa velocità importanti.sul Bondone è stato il migliore ed ha vinto con merito. Peraltro può contare su una squadra super: due gregari come Formolo e Vine sono un vero lusso. ...

João Almeida ha vinto la sedicesima tappa del2023, la prima nella corsa rosa, in undi tre settimane. Farlo in cima al Bondone è ancora meglio. Non è un posto qualsiasi il ...' Non ho capito dalle notizie che ci sono inse sei ancora ... Al che, l'ex Miss Mondoha svelato la verità , rispondendo ... Simone le aveva dedicato un post su Instagram pieno di parole'...MONTE BONDONE - Joao Almeida ha vinto la sedicesima tappa del2023, la Sabbio Chiese - Monte Bondone di 203 chilometri con traguardo in salita. Il corridore portoghese della UAE Team Emirates ha regolato, nello sprint a due che ha deciso la ...