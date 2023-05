Giro d’Italia 2023 | Lennard Kamna | “Abbastanza soddisfatto della giornata”

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) La Bora-hansgrohe alla vigilia delpuntava tutto su Aleksandr Vlasov, invece a tenere alta la compagine teutonica è sicuramente. Undicesima piazza odierna per il tedesco, arrivato praticamente con il drappello di Damiano Caruso: una posizione guadagnata in classifica generale (ora è sesto). Le sue parole nel post gara: “Laè andatabene. Quando gli altri hanno iniziato a spingere, in qualche modo sono risalito velocemente nelle prime posizioni perché volevo provare a tenere il gap entro un certo limite”. E aggiunge: “Ma quando gli altri hanno attaccato non è andata nel modo in cui avrei voluto. Tuttavia posso essere...