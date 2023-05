Giro d’Italia 2023 | Joao Almeida | “Speciale la prima vittoria al Giro Bene se arrivassi al podio | se sul primo gradino anche meglio”

(Di martedì 23 maggio 2023) Si entra nella terza settimana dele finalmente c’è grande lotta tra i Big. La cornice del Monte Bondone regala spettacolo e labattaglia tra chi vuole portare la maglia rosa a Roma è appannaggio di uno degli uomini forse meno attesi,(UAE Team Emirates). Il portoghese si è sempre caratterizzato come un ottimo cronoman, ma che quando si tratta di salite dovesse soltanto difendersi andando su del proprio passo. Invece oggi aveva una gran forma: dopo aver ripreso la fuga, mette alla frusta il gruppo con i propri compagni di squadra per poi essere lui a scattare inbattuta, mettendo in difficoltà il grande favoritoz Roglic (Jumbo-Visma). Alla fine soltanto Geraint Thomas (Ineos-Grenadiers) riesce a stargli ...

Dopo il turno di riposo di lunedì 22 maggio, ilriparte con una delle frazioni più complicate. Oltre 200 chilometri con partenza da Sabbio Chiese, in provincia di Brescia, con arrivo in salita sui 1600 metri del Monte Bondone, nella ...João Almeida vince la 16esima tappa del, dopo una volata in cui batte sul tempo Geraint Thomas, che conquista però la maglia rosa con 18 secondi di vantaggio sul portoghese. Staccato Primo Rogli che perde la maglia rosa ed è ...