Giro d’Italia 2023 | domani l’Italia punta su Jonathan Milan a Caorle | obiettivo vittoria e ipotecare la maglia ciclamino

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) Dopo la tappa d’alta montagna di oggi,, mercoledì 24 maggio, ci sarà la penultima frazione (prima di quella finale a Roma) per velocisti al. Si andrà da Pergine Valsugana a, per un totale di 197 chilometri. Sarà una tappa davvero facile, con una prima parte tutta in discesa e un secondo segmento totalmente in pianura. Ecco quindi chetorna are super vincere un’altra frazione in questa 106ma edizione del. Finora il corridore della Bahrain – Victorious ha trionfato in una tappa (la seconda, da Teramo a San Salvo) e ha poi conquistato il secondo posto in altre tre frazioni (la quinta, la sesta e ...