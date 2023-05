Giro d’Italia 2023 | diciottesima tappa Oderzo-Val di Zoldo | data | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Giovedì 25 maggio va in scena ladel, 165 chilometri daa Val diche con 3700 metri di dislivello si presenta come una frazione molto interessante per i pretendenti alla maglia rosa, vista la presenza di salite e discese nell’ultima parte dove c’è il terreno per attaccare. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. IL PERCORSO E L’ALTIMETRIA, TV E– I corridori prenderanno il via alle ore 11:50 dal chilometro zero dopo il trasferimento, mentre l’arrivo a Val diè stato programmato tra le 16:52 e le 17:36 in base a quella che sarà la mediaa tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire la ...