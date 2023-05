Giro d’Italia 2023 | diciassettesima tappa Pergine Valsugana-Caorle | data | orari | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di martedì 23 maggio 2023) Mercoledì 24 maggio va in scena ladel, 203 chilometri dache rappresenta un’occasione per i velocisti rimasti in gruppo essendo completamente pianeggiante. Di seguito tutte le informazioni per seguire la corsa in tempo reale. IL PERCORSO E L’ALTIMETRIA, TV E– I corridori prenderanno il via alle ore 12:50 dal chilometro zero dopo il trasferimento, mentre l’arrivo aè stato programmato tra le 17:01 e le 17:25 in base a quella che sarà la mediaa tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno seguire laintv integrale sia in chiaro sulle reti ...