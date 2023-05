Giro d’Italia 2023 | Davide Ballerini | Simon Clarke ed Amanuel Ghebreigzabhier non saranno al via della 16ma tappa

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) A Bergamo erano arrivati in 132 ma, dopo il secondo giorno di riposo, a prendere il via nella sedicesimadel 106°di ciclismo su strada,soltanto in 129: prima dello startfrazione che oggi vedrà la partenza da Sabbio Chiese e l’arrivo sul Monte Bondone dopo 203 km, sono giunti i ritiri di(Soudal – Quick Step),(Israel – Premier Tech), ed(Trek – Segafredo). Per quanto concerne laodierna, la partenza fittizia è prevista alle ore 10.50, mentre la partenza reale avverrà alle ore 11.05, infine l’arrivo è calcolato tra le 16.50 e le 17.43. La notizia dei tre forfait prima del via è giunta ...