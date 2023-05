Giro d’Italia 2023 | classifica generale aggiornata dopo quindicesima tappa | Armirail resta in rosa

(Di martedì 23 maggio 2023) Ladellada Seregno a Bergamo di 195 km. In una frazione in cui arriva la fuga, Brunoperde dei secondi sulla Boccola nel finale ma non ha problemi a tenere la magliaconquistata ieri. La maglia azzurrasulle spalle di Davide Bais, Thomas Milan ancora al comando delladella maglia ciclamino, infine Almeidail leader delladedicata ai giovani. Di seguito ecco le graduatorie aggiornate. L’ORDINE DI ARRIVO: IL CALENDARIO COMPLETO I TELECRONISTI E ...

... azienda italiana di consulenti di viaggio, fa registrare un... fa registrare un'affari di 17 milioni di euro: un ... portata inproprio da CartOrange nel 1998: un esperto ......approcciare a un tipo di format non troppo battuto in, ... Da me si è fatto corteggiare, prendere ine mi ha baciata. Sei ... E tra gli italiani Gigi'Alessio è un mito totale, da fan dei ..."Io non sono figlia'arte, mio padre faceva il tornitore. Da ... Lui aveva diciannove anni più di me e nell'bigotta del tempo ...(anche) critiche di Roberta Mercuri Rita Pavone presa inper ...